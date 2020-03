Consiglio di Lega Serie A, assemblea straordinaria sospesa: il motivo

Condividi questo articolo

Niente da fare (almeno per il momento) al Consiglio di Lega Serie A: assemblea straordinaria sospesa per assenza di numero legale

LE ULTIME – L’assemblea straordinaria del Consiglio di Lega può svolgersi solo con almeno 14 club registrati. La discussione verterà su decisioni del Governo a seguito del consiglio del comitato scientifico in corso. Si discute sulla possibilità di continuare a porte chiuse o meno. In questo caso la Serie A andrebbe avanti per un mese senza pubblico oppure la palla passerà al Governo.