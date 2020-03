CONI deciso: ok agli aiuti, ma non solo...

CONI deciso: ok agli aiuti, ma non solo per il calcio – Sky

Lo sport italiano si interroga su come affrontare la crisi economica provocata dalla pandemia del Coronavirus. Il CONI si dice disposto a aggiungersi alle richieste che saranno fatte al Governo, ma non accetterà provvedimenti ad hoc per il calcio

Tutto lo sport italiano sarà colpito dalla grave crisi economica provocata dalla pandemia di Coronavirus in atto e il CONI, interpellato dalla FIGC in merito alle richieste che il calcio italiano farà al Governo per sostenere la crisi, si è mostrato disponibile a richieste come quella di tornare alle sponsorizzazioni delle scommesse ma a patto che l’intervento governativo, se ci sarà, non venga riservato solo al calcio: tutto lo sport è in crisi e il CONI non accetterà provvedimenti ad hoc solo per il mondo del calcio.