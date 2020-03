CONI ancora riunito su emergenza Coronavirus: l’obiettivo di Malagò – Sky

Il CONI si è riunito oggi in via straordinaria per confrontarsi sull’emergenza Coronavirus e stabilire la strada da seguire (vedi articolo). Paolo Assogna, in diretta da Roma con gli studi di “Sky Sport 24”, fa il punto sui lavori in corso. Di seguito quanto rivelato dal giornalista

LAVORI IN CORSO – Il CONI è ancora riunito per discutere dell’emergenza Coronavirus e delle soluzioni da adottare: «I presidenti federali sono riuniti al CONI. Ci sono un paio di presenze reali, nel senso che sono presenti alcuni presidenti federali mentre altri sono in collegamento via telefono o via Skype. Giovanni Malagò è presente insieme al segretario generale del CONI».

SOLUZIONE UNIVOCA – Il presidente Malagò avrà l’ultima parola: «Come procederanno? Si metteranno a confronto le esperienze personali di ogni presidente federale dopo i decreti del Governo. Ogni presidente racconterà la propria esperienza provando a dare una soluzione. Alla fine parlerà Malagò per indicare una soluzione univoca e non lasciare che ognuno faccia a modo suo».