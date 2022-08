Conference League, colpaccio Anderlecht in Svizzera! Esposito comparsa

L’Anderlecht ha vinto contro lo Young Boys per 0-1 in trasferta nella gara d’andata valida per le qualificazioni di Conference League. Esposito fin troppo poco considerato

TROPPO POCO − Meno di una comparsa Sebastiano Esposito in Svizzera contro lo Young Boys. Il centravanti in prestito dall’Inter è entrato solamente al 92′ sul punteggio di 0-1 per l’Anderlecht. Match poi terminato con lo stesso risultato. I belgi hanno vinto la gara d’andata per le qualificazioni di Conference League grazie al gol di Delcroix. Esposito continua a trovare difficoltà di inserimento nonostante le parole di supporto del tecnico Felice Mazzù (vedi articolo).