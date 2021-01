Condò: “Vidal? Ormai gli è passata un’abitudine. Gomez-Inter…”

Condividi questo articolo

Paolo Condò

Condò ha qualche dubbio su Vidal. Il giornalista, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha parlato della posizione del cileno (peggiore in campo domenica in Inter-Crotone) e della possibilità che arrivi a gennaio il Papu Gomez.

OCCASIONE – Per Paolo Condò non solo all’Inter sarebbe utile Alejandro Gomez: «Secondo me, dei giocatori che sento nominare in questo mercato invernale, il Papu è l’unico che può spostare gli equilibri. Dove? In una qualsiasi delle prime cinque del campionato. Arturo Vidal alla Juventus, con Antonio Conte e poi anche con Massimiliano Allegri, era un giocatore centrale. Era uno dei più importanti di quella squadra, al Bayern Monaco e al Barcellona giocava titolare o entrava ma faceva parte del cast di supporto. Ora è stato richiamato da Conte all’Inter per essere di nuovo protagonista, ma gli anni sono passati e anche l’abitudine a essere un giocatore centrale».