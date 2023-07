Condò: «Suarez generoso e ironico. Sgranavo gli occhi»

I ricordi per Luisito Suarez non finiscono mai. L’ex calciatore storico dell’Inter è morto a 88 anni in mattinata, Paolo Condò ha scritto qualcosa su Twitter.

ANEDDOTI – Di Luisito Suarez non ci sono che bei ricordi. Pallone d’Oro e due coppe campioni da calciatore con l’Inter, poi la carriera in televisione. Paolo Condò scrive: «I primi servizi affidati a noi ragazzi degli anni 80 erano le interviste agli ex, spesso scocciati di passare dalle grandi firme ai bimbi di redazione. Luisito Suarez no: generoso e ironico, era sempre felice di essere lì. Poi lo vedevi nei vecchi filmati e sgranavi gli occhi».