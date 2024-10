Condò: «Sul 4-2 c’era solo l’Inter in campo. Il rimpianto per non aver segnato il quinto»

Paolo Condò, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato nel post partita di Milan-Napoli. Oltre al classico commento sulla vittoria del Napoli a San Siro, anche un passaggio sull’ultima partita dell’Inter contro la Juventus.

FUOCO – Paolo Condò, negli studi di Sky Sport, ha commentato la vittoria del Napoli sul Milan. Tra i tanti temi toccati, anche il derby d’Italia tra Inter e Juventus andato in scena domenica pomeriggio a San Siro. Queste le sue parole: «Simone Inzaghi sul quattro a due doveva dire tutti in difesa. Sul 4-2 c’era una sola squadra in campo, i rimpianti maggiori sono per il non aver segato il quinto gol, non averne presi due. Il fuoco contro Di Gregorio era impressionante. La squadra era portata a offendere, perciò capisco Inzaghi che non ha fatto arretrare tutti. Solo pensare al derby di Milano, prima di questa vittoria chissà quante paranoie per i calciatori del Milan. In Italia non c’è tanta intensità come in Inghilterra è vero, ma poi abbiamo visto questa partita. Di solito quando c’è intensità arrivano anche gli errori».