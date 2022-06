Condò: «Skriniar sacrificato dell’Inter? Credo di sì. Si spezza una dinastia»

Skriniar è uno dei giocatori dell’Inter ad avere più mercato. Su di lui c’è forte il PSG. Paolo Condò, su Sky Sport, si è convinto sulla cessione del difensore slovacco

SACRIFICATO − Condò si è fatto un’idea sulla cessione dolorosa in casa Inter: «Senza sapere nulla di specifico, mi sto facendo l’idea che alla fine sarà Skriniar il sacrificato dell’Inter. Fino a 10 giorni fa era Bastoni. Cessione dolorosa, per me è il discendente in linea dinastica di Ferri, Bergomi, Materazzi, Samuel. Colui che poteva continuare questa celebre dinastia dei grandi difensori dell’Inter».