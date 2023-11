Condò sicuro: «Inter, qualcosa è cambiato rispetto a scorso anno!»

L’Inter ha battuto l’Atalanta, consolidando il primo posto in classifica. Per il giornalista Paolo Condò, intervenuto su Sky Sport, c’è un cambiamento nella squadra di Inzaghi

CAMBIAMENTO – Il commento di Paolo Condò: «Per l’Inter giro di boa superato a gonfie vele. Oramai hanno battuto Milan, Roma, Fiorentina ed Atalanta in casa sua in una partita in cui entrambe hanno giocato forte. Ha 7 punti in più dell’anno scorso. È il segnale che rispetto all’anno scorso qualcosa è cambiato. Ci era venuto il dubbio dopo Sassuolo e Bologna che potesse ricadere in alcuni vizi dell’anno scorso in corrispondenza delle coppe e rallentare in campionato. Ma non è così».