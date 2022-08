Condò: «Sfogo Inzaghi? L’Inter ha già comprato. Per lui è stagione chiave»

Paolo Condò, ospite negli studi di Sky Sport durante l”Originale‘, ha ripreso Inzaghi e le sue parole nel post di Lecce-Inter. Per il giornalista, il tecnico ha tanta pressione

MERCATO − Condò ritorna sulle parole di Inzaghi nel post partita di Lecce: «Inzaghi all’Inter è il secondo anno, lo scorso anno ha fatto bene ma non ha vinto lo Scudetto. Lui sa che questa sarà la stagione chiave, la squadra è più forte dello scorso anno con il ritorno di Lukaku. Lui dice gli altri comprano e l’Inter vende? Non è vero i nerazzurri hanno comprato prima del ritiro, non è vero che l’Inter non compra. Ha già comprato».