Condò: «Serie A senza Inter, Milan e Juventus? Ho una speranza»

Paolo Condò – stimato giornalista sportivo e opinionista – ha parlato a “Sky Sport 24” della nuova Superlega e della possibile esclusione di Inter, Juventus e Milan dalla Serie A.

POSSIBILE ESCLUSIONE – Paolo Condò ha parlato della Superlega e della possibile esclusione dalla Serie A delle tre italiane fondatrici, ovvero Inter, Milan e Juventus: «Spero di non vedere mai il giorno in cui Inter, Juventus e Milan vengono cacciate dalla Serie A. Se ciò dovesse accadere, però, penso sia l’occasione per riportare un numero congruo di squadre del campionato per tornare a una competizione meno affollata. Anche se, ripeto, spero che non venga mai un giorno simile».