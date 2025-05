Condò spiega: «Scudetto? Inter può perderlo per scarso rendimento contro big»

Paolo Condò ha analizzato la stagione dell’Inter in Serie A, indicando il principale motivo alla base della possibile mancata vittoria dello scudetto.

IL RAGIONAMENTO – Paolo Condò ha indicato a Sky Sport il suo punto di vista sull’annata “italiana” dell’Inter. Secondo l’attento giornalista, il rendimento dei nerazzurri contro le squadre della parte sinistra della classifica potrebbe essere la ragione principale del possibile mancato scudetto: «In caso di vittoria del Napoli, l’Inter farà un po’ di ‘mea culpa’ per qualche punto gettato alle ortiche. È sicuramente notevole la differenza, in termini di punti fatti contro le prime 10, tra Napoli e Inter. I partenopei ne hanno ottenuti 33, mentre i nerazzurri ne faranno al massimo 27. È sicuramente qui che va ricercato il gap che sussiste tra le due squadre».

Condò convinto sull’approccio dell’Inter contro il Como

L’ATTEGGIAMENTO – Condò ha poi proseguito esprimendosi sul modo in cui, dal suo punto di vista, si presenterà l’Inter alla sfida del Sinigaglia. Di seguito la sua visione: «L’Inter andrà a giocare leggera di testa, per vincere come fatto a Torino. Contro la Lazio la situazione era più pesante, data la speranza che la squadra sentiva di avere. Per quanto riguarda domani, invece, penso che i nerazzurri vadano a giocare pensando che il Napoli (contro il Cagliari, ndr.) non farà scherzi».