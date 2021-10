Condò: «Scandalo assenza Milito da Pallone d’oro 2010. Io votai Sneijder»

Paolò Condo, in collegamento su Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati, ha parlato del Pallone d’Oro. Il giornalista ha ricordato come nel 2010 non venne inserito nei 23 Milito. Il suo voto andò a Sneijder

NOMINATION − Così Condò sulla lista del prestigioso premio: «Io oggi avrei messo dentro Federico Chiesa nella lista dei 30 per il Pallone d’oro cosi come Diego Milito nel 2010, la cui assenza nei 23 ha fatto scandalo senza alcuna giustificazione. In quell’anno votai Wesley Sneijder che aveva fatto il Triplete con l’Inter e la finale del mondiale con la sua Olanda contro la Spagna».