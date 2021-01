CondÃ²: “Rosa Inter seconda solo alla Juventus, sulla lotta scudetto…”

Condò: “Rosa Inter seconda solo alla Juventus, sulla lotta scudetto…”

Paolo Condò

Paolo Condò, ospite ai microfoni di “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, ha parlato della lotta scudetto che vede coinvolta anche l’Inter alla vigilia di un turno che si annuncia molto importante

I VALORI – Condò parla dei valori del campionato: «Secondo me la rosa massima, come valore in assoluto, è quella della Juventus seguita dall’Inter. In questo momento è in classifica è davanti il Milan, che come valore assoluto è sotto queste due. Lotta scudetto? Sono rimasto già scottato nel 2015 quando dissi che la Juventus era fuori dalla lotta e poi rimasi sbeffeggiato. All’epoca c’erano undici punti di distacco alla decima giornata, adesso dovessero diventare 13 alla sedicesima giornata sarebbe più dura. All’epoca non c’erano squadre di grande valore, oggi direi che ci sono».