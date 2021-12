Condò: «Real Madrid, quattro vittorie su quattro con l’Inter. Non un caso»

L’Inter ha giocato un buon primo tempo contro il Real Madrid al Bernabéu, ma non è bastato per evitare la sconfitta contro la squadra di Ancelotti. Paolo Condò, ospite negli studi di Champions League Show, analizza gli ultimi quattro incontri tra i nerazzurri e i blancos.

ANALISI – L’Inter di Simone Inzaghi esce sconfitta dall’ultima sfida della fase a gironi di Champions League contro il Real Madrid. Paolo Condò analizza gli ultimi quattro incontri tra le due squadre: «Samir Handanovic dice che l’Inter ha messo sotto il Real Madrid in entrambe le partite (vedi articolo), io qui non l’ho visto. Non dimentichiamo che negli ultimi due anni ci sono state quattro partite tra Inter e Real e i blancos hanno vinto sempre. Poi sono vittorie arrivate in modo diverso ma quattro su quattro non possono essere un caso».