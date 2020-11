Condò: “Ramos? Inter a Madrid senza Lukaku. Su Eriksen…”

Paolo Condò

L’assenza di Sergio Ramos in Inter-Real Madrid di mercoledì prossimo (ore 21.00) lascia indifferente Paolo Condò. A “Sky Sporto” il giornalista serve l’assenza di Lukaku nell’andata di Madrid come carta forte, e poi esprime il suo parere su Eriksen.

COMPENSAZIONI – L’assenza di Sergio Ramos nella sfida tra Inter e Real Madrid (mercoledì 25 novembre) peserà per le merengues. Tuttavia, secondo Paolo Condò è una mancanza che si compensa con quella sofferta dai nerazzurri. All’andata, infatti, Antonio Conte dovette rinunciare a Romelu Lukaku, quasi sullo stesso livello del capitano blanco in quanto a leadership. Ecco il pensiero del giornalista: «Come l’Inter è andata a Valdebebas senza Lukaku, il suo uomo migliore, non piango sull’assenza di Sergio Ramos. L’Inter ha un solo risultato nella partita contro il Real, quindi bene che manchi Ramos, e che torni Lukaku».

SEPARAZIONI – Condò affronta poi il tema di Christian Eriksen, sempre al centro del dibattito in casa nerazzurra. Sintetico il suo commento: «Se l’Inter ha deciso di provare questo salvataggio su Eriksen, deve evitare che escano le voci su un possibile scambio a gennaio con Paredes del PSG. Perché è chiaro che, se penso di essere ceduto in Francia, vado a studiare il francese, non l’italiano».