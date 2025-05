Condò: «PSG-Inter? Confido in un Luis Enrique presuntuoso!»

Parlando della prossima finale di Champions League tra PSG e Inter, Condò ha fatto riferimento a Luis Enrique, tecnico dei parigini.

PRESUNZIONE – Paolo Condò a Sky Sport, oltre a parlare dell’Inter contro il Barcellona, ha voluto presentare un po’ il PSG, che peraltro ha vinto in serata col Montpellier: «È passata la squadra più bravo e non la più forte. PSG? Luis ha già vinto la Champions League con una squadra che era una raccolta di figurine, visto che avevi Messi, Neymar e Suarez. Al PSG fatto cammino inverso, le figurine se ne sono andate costruendo squadra solida, duttile ed elastica, nonché piena di futuri fuoriclasse, come Doué. Confido, però, che Luis Enrique possa commettere degli errori di presunzione».