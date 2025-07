Condò esalta Pio Esposito: «Fa gol in tutti i modi! Una dote»

Pio Esposito resta all’Inter: una certezza!

DECISIONE CHIARA – Non solo per la rete contro il River Plate, ma anche per il rendimento mostrato nel complesso nelle due gare disputate al Mondiale per Club, l’Inter ha preso una decisione definitiva sul futuro di Pio Esposito. Il calciatore italiano, grazie alla maturità, alle doti di leadership e alle qualità tecnico-tattiche messe in mostra negli USA, resterà saldamente in nerazzurro anche nella prossima stagione. Con Ange-Yoan Bonny già ingaggiato e un calciatore dinamico su cui investire – dopo la cessione auspicata di Mehdi Taremi – l’Inter vorrà completare il proprio rinnovamento in attacco fondandolo su un concetto chiave: avere un reparto di livello assoluto in grado di essere protagonista nel presente e nel futuro.