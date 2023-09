Condò: «Pavard e Sommer 7, si aspettavano sicuramente altro!»

Pavard e Sommer, i due ex Bayern Monaco, protagonisti in positivo in Real Sociedad-Inter. Condò commenta la loro prima prestazione insieme

COPPIA OK − Nel suo podcast sulla prima giornata di Champions League, per Sky Sport, Paolo Condò ha parlato di Pavard e Sommer: «Probabile che Sommer e Pavard si aspettassero una lunga serie di serate tranquille. Passi per il campionato dove lo scorso anno il loro Bayern Monaco chiuse il campionato con 38 gol al passivo contro i 42 dell’Inter. Ma in Champions, lo scorso anno l’Inter subì il gol di Rodri più le inutili tre reti del Benfica. Due clean sheet col Porto agli ottavi e col Milan in semifinale. Il cammino di una grande fase difensiva. Si può dunque immaginare il loro sconcerto ieri sera davanti alla stringente pressione della Real Sociedad durata almeno un’ora. ‘Dove siamo capitati’ si sono chiesti i due. ‘Si stava meglio con quello scriteriato offensivista di Nagelsmann’. Sarà stata la loro conclusione, mentre tamponavano con scivolate e voli d’angelo la tempesta scatenata dalla Real Sociedad. È stato Lautaro Martinez a far rivedere le stelle. Grande merito dei due ex Bayern Monaco a sbrigare gli straordinari, voto alla coppia 7».