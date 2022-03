Condò: «Onana si è arrugginito molto. All’Inter bisognerà lavorarci su»

Paolo Condò, ospite negli studi di Sky Sport nel post partite delle due gare di Champions League, ha parlato di Onana, responsabile sul gol del Benfica contro l’Ajax. In estate, il portiere sarà il nuovo numero uno dell’Inter

ARRUGGINITO − Errore fatale di Onana in Ajax-Benfica (vedi articolo), il commento di Condò: «Dopo la squalifica, André Onana si è arrugginito molto. Questa sera ha tante responsabilità sul gol di Darwin Nunez con un’uscita così così. Io ricordo Onana, era un portiere di valore. In ottica Inter, deve lavorare molto per togliersi di dosso questa ruggine che si ritrova».