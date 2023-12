Condò: «Non credo che Inzaghi si faccia fare la formazione»

Condò si è espresso su Inzaghi e le scelte effettuate nell’ultima partita di Champions League contro la Real Sociedad.

NO CONDIZIONAMENTI − Paolo Condò a Tutto Convocati su Inzaghi: «Non credo che Inzaghi si faccia fare la formazione, è farina del suo sacco anche se poi respira una certa area e gli hanno fatto capire che lo scudetto non è assolutamente negoziabile. Ma sono convinto che l’Inter abbia un organico per vincere lo scudetto e andare in fondo in Champions League».