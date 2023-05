Condò: «Il Napoli ha dissuaso tutti, anche Inter e Milan semifinaliste»

Il Napoli ha vinto lo scudetto con cinque giornate d’anticipo, un titolo mai realmente messo in discussione già da prima dello stop per i Mondiali. Condò, su Sky Sport, ricorda come né l’Inter né il Milan (che avevano vinto la Serie A nelle due precedenti stagioni) abbiano mai realmente combattuto.

SENZA AVVERSARI – Paolo Condò dà valore allo scudetto: «La grandezza di questo Napoli, secondo me, sta anche nel fatto di aver dissuaso. Se il suo vantaggio è così enorme ed è capace di vincere con cinque giornate d’anticipo è perché tutte le squadre, due delle quali Inter e Milan sono in semifinale di Champions League e una andrà in finale, dopo le prime quindici giornate si sono dette “non riusciamo più a prenderli”. Era quasi inutile faticare, si sono lasciate andare perché era troppo bello questo Napoli».