Condò: «Momenti di grande Porto! Lukaku, sul gol riflesso notevole»

Condò, negli studi di Sky Sport, ha analizzato la vittoria dell’Inter sul Porto. Il giornalista valuta i momenti del match e si sofferma sul gol decisivo di Lukaku all’86’.



RIFLESSO – Paolo Condò analizza la vittoria per 1-0 sul Porto. A decidere il gol all’86’ di Romelu Lukaku, che ha buttato giù il muro della squadra di Sérgio Conceiçao: «L’Inter si è confermata. Ci sono stati dei momenti di grande Porto, che era pericoloso in ogni azione. In altri momenti l’Inter ha preso il controllo delle operazioni, specialmente nell’ultimo quarto d’ora. Il gol di Lukaku? Ha avuto una prontezza notevole nel riprendere il pallone dopo il palo».