Condò: «Milan favorito per lo scudetto ma Inter migliore in un ruolo»

Paolo Condò dagli studi di Sky Sport ha detto la sua riguardo la lotta scudetto in vista della prossima stagione, analizzando in particolare l’Inter.

LOTTA SCUDETTO – Paolo Condò parla così della lotta scudetto: «Il Milan lo vedo avanti rispetto a Juventus e Inter anche se si è rinforzata, perché ha avuto una crescita individuale e collettiva. La difesa Skriniar, de Vrij e Bastoni è la miglior difesa d’Italia. Se al primo settembre la situazione dovesse essere questa, l’Inter continuerà ad avere la miglior difesa del campionato. L’Inter in questa sessione di mercato si è rinforzata e questo si vede soprattutto nel ruolo di vice Brozovic. I nerazzurri hanno sofferto la sua assenza la scorsa stagione. Quest’anno hanno preso Asllani dall’Empoli e ora non ha più quel buco in rosa».