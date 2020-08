Condò: “Menomale che c’è l’Inter! Dio ce la conservi, altre tutte fuori”

L’Inter, dopo l’uscita al 93′ dell’Atalanta contro il PSG, è l’unica squadra italiana rimasta in corsa nelle coppe europee. Paolo Condò, ospite di Sky Sport, si augura che i nerazzurri possano andare fino in fondo in Europa League.

AGGRAPPATI AI NERAZZURRI – Paolo Condò giudica la stagione del calcio italiano nelle competizioni UEFA: «Se allarghiamo il discorso all’Europa League menomale che c’è l’Inter. La Roma è uscita senza fare il solletico nemmeno al Siviglia, in generale questo agosto è una specie di Spoon River per le nostre squadre. È chiaro che la Juventus è stata una delusione enorme, perché tutti pensavamo passasse, l’Atalanta è una delusione per come è uscita. L’Inter che Dio ce la conservi, ma le altre sono tutte quante fuori».