Condò: “Lukaku ha ragione, irresistibile all’Inter! Eriksen-Sensi non problema”

Paolo Condò

Condò ha commentato, nel corso di “Champions League Show” su Sky Sport, le parole di Lukaku al magazine francese France Football (vedi articolo). Per il giornalista il pensiero del centravanti dell’Inter è condivisibile, e dovrà essere lui a determinare oggi in Champions League. A prescindere che ci sia Eriksen o Sensi.

GIUSTO COSÌ – Paolo Condò celebra la punta dell’Inter: «Fra i primi cinque attaccanti al mondo? Naturalmente direi che ha ragione Romelu Lukaku. Era già molto forte, ma qui all’Inter è diventato un qualcosa di irresistibile addirittura. L’Inter ora poggia su di lui: che recuperi Nicolò Barella, che venga rispolverato Christian Eriksen o che venga scelto Stefano Sensi non me ne faccio un gran problema. L’Inter ha preso velocità. Biscotto? Secondo me si dice sempre che siamo uomini di sport e si gioca senza pensare, ma un po’ di pensiero ci dev’essere. Quello che succederà a Madrid avrà un grande impatto sulla partita di San Siro, quindi sentiremo cosa succederà a Madrid».