CondÃ²: “Lukaku Ã¨ la portaerei dell’Inter. Lautaro Martinez ruota sgonfia”

Condò: “Lukaku è la portaerei dell’Inter. Lautaro Martinez ruota sgonfia”

Paolo Condò, ospite in studio a “Sky Sport”, ha parlato della prestazione dell’Inter ieri contro il Genoa concentrandosi su Romelu Lukaku, protagonista con una doppietta

LUKAKU TRASCINATORE, LAUTARO MARTINEZ SGONFIO – Condò si concentra su quello che è stato il rendimento della coppia d’attacco dell’Inter: «Prima della pausa erano una coppia perfetta, magicamente assortita che funzionava bene. Dopo la pausa Lautaro Martinez è sparito. Non so il perché, non so il motivo, ma non c’è dubbio che Lautaro Martinez dopo la pausa abbia tolto all’Inter. Se devo andare a vedere la gomma sgonfia che ha impedito all’Inter di fare lo sprint sulla Juventus è Lautaro Martinez. Su Lukaku mi verrebbe da dire quello che si diceva di Bobo Vieri, quando hai un centravanti così vai a fare la guerra ovunque perché so di avere un umo che mi fa respirare, tiene palla, regge l’attesa che la squadra lo accompagni. E’ un giocatore intelligentissimo, non è solo forza fisica. Sa variare i passaggi, detta gli inserimenti. Lukaku è stato la portaerei. Adesso stai aspettando gli aerei, qualcuno lo hai già, altri ne arriveranno, ma la portaerei in casa ce l’hai e non è facile trovarla».