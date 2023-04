Condò: «Lukaku o Dzeko dal 1’? Sarei sorpreso su uno! Segnali»

Per Inter-Juventus domani il ballottaggio è fra Lukaku e Dzeko (vedi formazione). Condò, collegato con Sky Sport 24, dà la sua preferenza fra i due ed è piuttosto deciso.

MEGLIO UNO! – Paolo Condò non ha dubbi su chi dovrebbe giocare titolare in Inter-Juventus: «Sarei sorpreso di vedere domani Edin Dzeko in campo dal 1’. Dopo la partita di Empoli, in cui la prestazione di Romelu Lukaku è stata attesa da mesi dall’ambiente interista, credo che Simone Inzaghi avesse dall’inizio una coppia titolare in testa: quella dello scudetto, Lukaku e Lautaro Martinez. Dzeko può essere un’eccellente terza opzione, quando uno dei due non è al meglio. In una partita così importante vedrei meglio la coppia titolare, peraltro c’è stata questa riqualificazione di Lukaku: ci sono dei segnali che vanno sfruttati. Poi tocca a Inzaghi, che è pagato per prendere le decisioni».