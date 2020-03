CondÃ²: “L’UEFA annullerÃ  tutto! Due paesi dicono no, zero percezione”

Condò: “L’UEFA annullerà tutto! Due paesi dicono no, zero percezione”

L’UEFA secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Condò in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, annullerà le coppe europee così come detto inizialmente dal quotidiano francese l’Equipe (vedi articolo).

STOP TUTTO – L’UEFA annullerà tutto la prossima settimana dopo la riunione di martedì 17 marzo, ne è sicuro Paolo Condò: «due partite che sicuramente non saranno giocate. La mia sensazione è che sta venendo giù l’intera baracca e che quindi nei prossimi giorni il GP di Melbourne sarà l’ultimo atto sportivo di vertice da qui fino alla fine dell’epidemia. l’UEFA sta tentando di smarcare il maggior numero di partite prima della chiusura della stagione. Ho preso alcune informazioni, e mi dicono che ci sono alcuni paesi, come Turchia e Russia, che sono quelli che stanno spingendo per continuare. La Turchia ha avanzato la propria candidatura per l’Europeo. Non hanno minimamente la percezione di quello che sta succedendo, la prossima settimana però verrà chiuso tutto e stop! com’è giusto che sia. Non mi stupirei inoltre se l’Europeo 2020 venga rinviato a settembre».