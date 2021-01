CondÃ²: Â«Lotta scudetto? L’Inter ha superato l’esame JuventusÂ»

Condò: «Lotta scudetto? L’Inter ha superato l’esame Juventus»

Paolo Condò, ospite negli studi di “Sky Sport” dopo le partite di oggi Milan-Atalanta e Udinese-Inter, crede che i nerazzurri siano ancora favoriti per il titolo nonostante il mancato aggancio in vetta

LA LOTTA SCUDETTO – Condò sottolinea in cosa vede favorita la squadra allenata da Antonio Conte: «L’Inter ha battuto la Juventus, il Milan ci ha perso, sempre a San Siro dove invece i nerazzurri hanno vinto nettamente. L’Inter ha superato l’ultimo esame che il Milan non ha ancora superato. Il Milan però ormai ha una spina dorsale che è composta dai migliori giocatori del campionato in quei ruoli, è come un albero che mette foglie. Oggi sono cadute, ma nelle altre settimane crescono».