Condò: «Lo Spezia? Fare punti contro l’Inter non è casuale»

Paolo Condò, ospite negli studi di “Sky Sport” nel prepartita di Spezia-Genoa, è tornato sul risultato ottenuto dai liguri nell’ultimo turno di campionato, il pareggio contro l’Inter.

RISULTATI NON CASUALI – Condò loda i risultati ottenuti dallo Spezia in questo campionato sottolineando i punti fatti dalla matricola ligure anche contro le big come l’Inter: «Lo Spezia mi ha convinto del suo buon diritto di restare in Serie A. Ha superato tante prove con la qualità del lavoro collettivo di Italiano. Non è casuale, puoi fare l’exploit contro una squadra top e te lo godi, ma hanno fatto punti contro Milan, Inter, Napoli, Atalanta. Vuol dire che c’è qualcosa di differente dalle altre squadre».