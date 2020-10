Condò: “L’Inter non farà fatica a segnare quest’anno. Un dato è strano”

Paolo Condò

L’Inter finora ha messo in mostra un super attacco ma anche una difesa un po’ in difficoltà. Paolo Condò – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – parla dei dati relativi alla quadra di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

SIGNORA – L’Inter di Antonio Conte non fa fatica a segnare ma nello stesso tempo prende troppi gol. Ne parla Paolo Condò: «Il dato strano è quello dei gol subiti finora dall’Inter perché ha comunque una signora difesa. Davanti non faticherà a segnare, anzi. C’è una grande differenza in questi ultimi anni che spiega i tanti gol in Serie A: è caduto quella sorta di galateo in base al quale se tu arrivavi a segnare tre gol ti fermavi».