Condò: «L’Inter ha due occasioni di fila da sfruttare! Derby no favoriti»

Per Condò il derby Milan-Inter dirà tanto sulla valutazione dei nerazzurri, ma sono due le opportunità per la squadra di Inzaghi. Ecco la sua considerazione nel corso del programma Sky Calcio Show – L’Originale.

OGGI E LA PROSSIMA – Per Paolo Condò il derby Milan-Inter, in programma questa sera alle ore 20.45, è aperto a qualsiasi pronostico: «Non c’è una favorita, sono due squadre che stanno bene entrambe. Il Milan ha due risultati su tre, l’Inter per me con due squadre davanti a -7 deve vincere. Peraltro dopo la sosta ha il Napoli, ha queste due grandi occasioni di fila e le deve sfruttare».