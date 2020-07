CondÃ²: “L’Inter deve assumersi delle responsabilitÃ : punti allo scudetto!”

Condò: “L’Inter deve assumersi delle responsabilità: punti allo scudetto!”

Paolo Condò prima di Genoa-Inter su “Sky Sport”, parlando della stagione nerazzurra e facendo riferimento alla prossima, invita alla squadra allenata da Antonio Conte a sfidare la Juventus per lo scudetto.

PROSSIMA STAGIONE – Archiviata praticamente questa stagione, Paolo Condò facendo riferimento al prossimo campionato invita l’Inter a prendersi la responsabilità di puntare allo scudetto: «In vista della prossima stagione mi aspetto che l’Inter inizi la stagione dicendo di puntare lo scudetto. Ci sono dei club che devono cominciare ad assumersi delle responsabilità, questo sarà l’anno dei rimpianti perché l’Inter poteva veramente competere per lo scudetto».

SECONDO POSTO – Condò parla di Atalanta-Inter, ultima partita di campionato e decisiva per il secondo posto: «C’è una partita che mi fa un po’ paura ovvero Atalanta-Inter, ultima partita di campionato proprio quando sarà il caso di preparare i muscoli per le partite europee, quello sarà lo spareggio per il secondo posto. Sarò anti-sportivo ma consiglio di far giocare le primavere!».