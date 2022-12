Condò: «Lautaro Martinez, rigore da una tonnellata! Possibile svolta»

Ci si attendeva una risposta da Lautaro Martinez ed è finalmente arrivata ieri, con il rigore decisivo trasformato nella serie finale di Olanda-Argentina (vedi articolo). Condò, ospite a L’Originale su Sky Sport, evidenzia il peso del pallone per il numero 10 dell’Inter.

QUELLO CHE SERVIVA! – Non è ancora arrivato il primo gol “ufficiale” per Lautaro Martinez ai Mondiali, ma il rigore trasformato in Olanda-Argentina vale tantissimo. Paolo Condò prova a valutarlo: «Secondo me potrebbe essere stato il punto di svolta del suo Mondiale. Fino a qui era stato abbastanza infelice, quel rigore pesava una tonnellata e lui l’ha tirato in maniera ineccepibile».