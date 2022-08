Condò: «Lautaro Martinez e Lukaku fattore imporante. Vittoria Inzaghi»

Tra le tante analisi su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, il giornalista Paolo Condò ha voluto soffermarsi sul rapporto personale tra i due. Negli studi di Sky Sport, inoltre, ha anche elogiato Simone Inzaghi per il suo modo di comunicare nelle ultime settimane.

RAPPORTO – Queste le parole di Paolo Condò sugli attaccanti dell’Inter: «La prima cosa da dire è che esiste un bel rapporto umano fra i due. Questo è importante, perché smussa invidie e gelosie. Lukaku due anni fa ha vinto da centravanti dominante il campionato, lo scorso anno lo ha fatto Lautaro Martinez. Ora chi fa il centravanti dei due? La predominanza del belga torneremo a vederla, ma l’argentino può essere anche un grande cannoniere»

COMUNICAZIONE – Oltre che di Lukaku e Lautaro Martinez, Condò si è complimentato anche con il tecnico nerazzurro: «Inzaghi ha fatto una grande vittoria politica. Ci ha messo la faccia nel dire di volere che l’organico non venisse toccato. Sarebbe stato considerato un non vincente e una figura non forte se fosse partito Skriniar, invece in questo modo ha mostrato il suo carattere».