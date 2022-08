Condò: «Lautaro Martinez, che gol! Una parola obsoleta per descriverlo»

Nel convincente 3-0 dell’Inter sullo Spezia, particolarmente apprezzabile è stato il gol di Lautaro Martinez che ha aperto le marcature. Di questo ha parlato negli studi di Sky Sport il giornalista Condò, elogiando il gesto tecnico dell’attaccante.

STAFFILATA – Paolo Condò ha elogiato Lautaro Martinez per il bellissimo gol che ha aperto le marcature di Inter-Spezia: «Fin dai primi minuti della partita, la domanda era non se, ma quando il gol sarebbe arrivato. La prima rete è molto importante e molto bella. Per descrivere Il tiro di Lautaro prendo in prestito un termine obsoleto, che non si usa più: è stata una vera e propria staffilata. Ci vuole una tecnica sopraffina per tenere quella palla bassa e tesa».