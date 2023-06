Condò: «Lautaro Martinez diverso dagli altri dell’Argentina»

Paolo Condò dagli studi di Sky Sport ha parlato del caso riguardante gli argentini in questa stagione, in riferimento all’addio di Lionel Messi al PSG. Elogio per Lautaro Martinez.

DIVERSO – Paolo Condò, parlando dell’addio di Lionel Messi al PSG, ha parlato di un caso in questa stagione: «Tanti argentini prima dei Mondiali hanno trascurato e non poco il campionato per vincere in Qatar. Messi ha potuto farlo perché era al PSG, dove la squadra è ovviamente nettamente più forte di tutte le altre. Lo hanno fatto quasi tutti gli argentini, ma uno no. Lautaro Martinez non lo ha mai fatto, è stato diverso dagli altri».