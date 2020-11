CondÃ²: “L’Inter non puÃ² piÃ¹ sbagliare. Bisogna correre, ma con 7 punti…”

Condò: “L’Inter non può più sbagliare. Bisogna correre, ma con 7 punti…”

Paolo Condò, giornalista e opinionista, ha parlato negli studi di “Sky Sport” della situazione dell’Inter in Champions League dopo la sconfitta di ieri contro il Real Madrid.

VIETATO SBAGLIARE – Due punti in tre partite, frutto di due pareggi e una sconfitta. Questo, fin qui, il percorso in Champions League dell’Inter, assolutamente deludente. Tuttavia, non tutto è ancora perduto. Come sottolinea il giornalista e opinionista Paolo Condò, infatti, i nerazzurri possono ancora farcela: «L’Inter non può più sbagliare, anche se non è condannata dalla matematica e con sette punti ce la potrebbe ancora fare. Avendone fatti solo due nelle prime tre partite, però, adesso deve correre per fare i punti necessari».