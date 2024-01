Condò: «Juventus, nessun vantaggio. Inter adesso pari impegni!»

Per molti, sin da inizio stagione, la pericolosità della Juventus risiede nelle poche competizioni da disputare rispetto all’Inter. Paolo Condò non sembra dello stesso parere.

IMPEGNI – Paolo Condò ha una visione completamente diversa del calendario di Inter e Juventus rispetto a quella comune. Così il giornalista, intervenuto nel salotto di Sky Sport 24: «Simone Inzaghi dovrà assolutamente giocare su entrambi i tavoli. L’uscita dell’Inter dalla Coppa Italia è stata provvidenziale. Noi continuano a dire che la Juventus avrà il vantaggio di non giocare tutte le partite che avranno i nerazzurri. In questo momento, in realtà, l’Inter giocherà una partita in più, che è il recupero contro l’Atalanta. Perché la Juventus ha due semi finali di Coppa Italia e l’Inter ha due ottavi di finale di Champions League. È chiaro che speriamo che i nerazzurri vadano avanti in Europa, però in questo momento le famose tante partite in più sono una. Henrikh Mkhitaryan miglior giocatore del campionato. Mkhitaryan io una volta lo descrivevo il più forte giocatore del mondo tra quelli a cui al matrimonio ha cantato Albano. Questa cosa mi aveva colpito moltissimo. Adesso posso aggiungere qualcosa e dire che è il miglior giocatore del campionato». Poi Condò conclude con una simpatica analisi sul centrocampista armeno dell’Inter.