Condò: «La Juventus non vuole dire a Inter e Milan che si stanno fermando»

La Juventus, vincendo per 2-3 a Empoli, ha accorciato su Inter e Milan fermate sul pari entrambe nella giornata di venerdì. Condò, da Sky Calcio Show – L’Originale, vede una sorta di strategia dei bianconeri.

SI AVVICINA – Paolo Condò non esclude che la Juventus possa rientrare in corsa per vincere la Serie A: «Diciamo che ha nuovamente il dovere di crederci. Poi ha sempre bisogno di un calo di tutte e tre le squadre, però è in atto: dovrebbe diventare un crollo, ma c’è la possibilità che la Juventus rientri. Grazie anche a questo attaccante meraviglioso che ha segnato due volte (Dusan Vlahovic, ndr). Le parole di Massimiliano Allegri (vedi articolo)? È anche un discorso di strategia: non vuole dire a Inter, Milan e Napoli che si stanno fermando. Ma in realtà sì che si stanno fermando».