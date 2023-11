Condò: «Juventus-Inter? Ora Milan e Napoli sperano una cosa»

Meno di ventiquattro ore a Juventus-Inter e ora ci sono anche i risultati delle prime due inseguitrici, Milan e Napoli entrambe vittoriose. Condò, nel post partita del match del Meazza su Sky Sport, valuta i riflessi dei due successi.

LA REAZIONE – Paolo Condò segnala cosa significhi per Milan e Napoli aver vinto in questo sabato di Serie A, alla vigilia di Juventus-Inter: «Oggi contava soltanto il risultato, per via delle molte assenze. Questa è una giornata chiave, perché si affrontano le due squadre in fuga e c’erano due spareggi alle loro spalle, Atalanta-Napoli e Milan-Fiorentina. Il Napoli e il Milan hanno dato due risposte che valgono tre punti, che sicuramente è la cosa più importante che si portano a casa, e che le tengono. Tifano per il pareggio domani sera, nella speranza di accorciare su entrambe le squadre in fuga».