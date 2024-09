Condò: «Juventus inceppata per un motivo. Inter, aspetto lo stacco!»

Nel quarto turno di Serie A la Juventus inciampa in casa dell’Empoli, mentre si attende ancora il risultato dell’Inter a Monza. Paolo Condò traccia il quadro della situazione, dicendo la sua sull’andamento delle due squadre.

PREOCCUPAZIONE – Paolo Condò interviene nello studio di Sky Sport 24 dopo aver guardato all’opera la Juventus e in attesa dell’Inter: «Dopo la grande partenza con sei gol la Juventus si è un po’ inceppata. Questa è una partita di partenza molto complicata perché Thiago Motta metteva per la prima volta insieme i nuovi acquisti, che sono ancora a corto di lavoro collettivo. Quindi il fatto che abbiano fatto un po’ di fatica a trovarsi non mi ha stupito. Secondo me è solo questione di tempo. La preoccupazione più che verso il campionato è verso la Champions League, dove le prime quattro partite sono più facili delle seconde quattro. Sono quelle in cui dovresti accumulare un capitale di punti che ti consente di gestire con tranquillità le gare successive. Dovendole affrontare con una squadra in fase di assemblaggio non è un bene».

Inter e Juventus a confronto: l’analisi di Condò!

DIFFERENZE – Paolo Condò, poi, sottolinea una differenza netta tra Inter e Juventus: «Continua ad esserci uno zero, dopo quattro partite, alla voce gol subiti per i bianconeri. Però mentre nelle gare precedenti la Juventus non aveva rischiato nulla, stavolta ci sono state due occasioni in cui ha rischiato. Questa era la prima partita di campionato della Juventus, con l’organico vero, che tutti hanno lodato in sede di mercato quest’estate. Per questo motivo mi aspetto che Thiago Motta presto lo faccia rendere. L’Inter, invece, non è una squadra in costruzione. L’Inter è una squadra felicemente risolta e collaudata. Quindi a Monza mi aspetto tre punti dalla squadra di Simone Inzaghi e, quindi, mi aspetto che si stacchi dalla Juventus».