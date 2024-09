Condò: «Italia, con Dimarco grande spinta! Frattesi sfrutti la chance»

Anche in Francia-Italia Luciano Spalletti ricorrerà al blocco Inter. Paolo Condò analizza il potenziale di due nerazzurri come Federico Dimarco e Davide Frattesi, ma non solo.

SPINTA – Si avvicina sempre più il ritorno in campo per l’Italia. Paolo Condò, intervenuto su Sky Sport 24, spiega le proprie sensazioni sulla formazione che affronterà la Francia in Nations League: «La prima verifica da fare è quella che il gruppo stia nuovamente bene assieme al suo allenatore. Poi molte cose arriveranno di conseguenza. Ci sono delle situazioni che mi piacciono. Mi piace l’idea di vedere Bellanova e Dimarco, che all’Europeo non è stato possibile vedere anche perché il nerazzurro era infortunato nell’ultima partita. Uno sulla fascia destra e l’altro su quella sinistra sono una grande spinta e quindi mi incuriosiscono».

L’apporto dell’Inter nell’Italia: l’analisi di Condò

APPROFITTARE – Paolo Condò, poi, continua soffermandosi anche su un atro giocatore dell’Inter che dovrebbe far parte dell’undici titolare di Francia-Italia: «Sono felice del rientro di Tonali, che è un giocatore di classe internazionale e ci è mancato tantissimo. Guardando al possibile undici di Francia-Italia gli azzurri di classe internazionale sono Donnarumma, Bastoni, Calafiori, Tonali e direi anche Dimarco. Gli altri non è detto che non lo siano, ma lo devono ancora dimostrare. Ci sono tanti test individuali da superare. Sono molto curioso di vedere Ricci, probabilmente è lui l’uomo deputato alla fantasia. Frattesi deve approfittare perché gioca sempre Barella al suo posto, nell’Inter e in Nazionale. Questa è una sua chance per farsi vedere, ne deve approfittare. Conto che lui provi a sfruttare in tutti i modi quest’occasione».