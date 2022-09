Condò: «Inzaghi, scelte per far giocare i più forti! Intuisco due segnali»

Inzaghi stasera contro il Bayern Monaco opta per un undici iniziale profondamente diverso rispetto a quello canonico, a iniziare dalla porta dove con molta probabilità non ci sarà Handanovic (vedi articolo). Paolo Condò, ospite negli studi di Sky Sport, interpreta i segnali del tecnico nerazzurro

SEGNALI – Simone Inzaghi si è armato di coraggio e contro il Bayern Monaco ha intenzione di ridisegnare l’Inter con scelte certamente pesanti. Paolo Condò interpreta i segnali che vuole mandare il tecnico: «Sono scelte molto forti. Inzaghi ci ha abituato, fin dai tempi della Lazio, a lavorare con undici titolari molto fissi. Quello che intuisco è un gruppo forte al quale appoggiarsi, se è andato a fare queste scelte che secondo me vanno a toccare giocatori pesanti, vuol dire che ritiene siano necessarie. Banalmente sono scelte per far giocare i giocatori più forti. È la prima volta che ci sono due esterni offensivi, per esempio».