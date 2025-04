Condò: «Inzaghi ha raccontato una bugia buona. Spiego!»

GRANDE GIOCATA – L’Inter è pronta ad affrontare il Bayern Monaco nel primo atto dei quarti di finale di Champions League. Il giornalista Paolo Condò analizza le parole pungenti di Simone Inzaghi contro i giornalisti post-Parma ed il perché di tanta stima a livello Europeo mentre in Italia si fa fatica a riconoscere i meriti del tecnico: «Non è la prima volta che Inzaghi risponde in questa maniera, ma mai come quest’ultima volta in modo così deciso nella giornata di ieri. Secondo me ha raccontato una bugia. Io non credo molto alla sua versione. Una bugia buona per proteggere i suoi interessi. Non credo molto al fatto che abbia aspettato a rivelare che i cambi in realtà erano dovuti a problemi fisici».

Condò sulle parole di Inzaghi

IL COMMENTO – Condò ha poi proseguito: «Probabilmente gli è venuta dopo questa ‘giocata’. Però dà la sensazione è di un allenatore che si è un po’ stancato che la sua squadra e lui stesso siano così sottovalutati. A livello italiano la situazione è questa, ma a livello internazionale sono molto stimati sia lui che la sua Inter».