Condò: «Inzaghi non ha sbagliato una scelta. Diaz errore grave»

Finalmente è tornata una Finale di Champions League per un’italiana, in particolare per l’Inter. Paolo Condò ha espresso il suo parere su Sky Sport.

MERITI – Paolo Condò così sulla partita di San Siro: «L’Inter è arrivata a Istanbul sotto la guida di Inzaghi, perché ci sono tutta una serie di scelte che ha fatto a partire dalla scelta di Onana in porta. Tutta una serie di scelte fino alla ricomposizione della Lu-La quando ci sono gli spazi per colpire nella retroguardia del Milan. Il titolo di questa serata è Inter-Inzaghi-Istanbul. Dalla Supercoppa a oggi 4 derby, 4 sconfitte e zero gol fatti per i rossoneri. Come è possibile tale persistenza nella mediocrità? Il Milan ha avuto due chance grosse con Diaz e Leao, il portoghese aveva poca benzina. Diaz è un errore grave. Lautaro 25 gol, Dzeko 14, Lukaku 12. Nei rossoneri solo Leao 13, non c’è un picco. Il meglio di oggi è la Lu-La, non è un caso che el toro faccia gol al fianco di Lukaku. Tra un po’ inizieranno i ragionamenti se lasciare Dzeko in campo».