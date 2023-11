Condò: «Inzaghi grande merito: aumentato il valore dei singoli nell’Inter!»

Paolo Condò evidenzia uno dei meriti più grandi di Simone Inzaghi nei suoi anni trascorsi all’Inter. Di seguito il parere del giornalista, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24.

CRESCITA – Continua l’ottimo momento di Simone Inzaghi all’Inter. Paolo Condò si focalizza sulla bravura dell’allenatore nerazzurro: «Posso citare dieci giocatori dell’Inter, anche ceduti come André Onana o Marcelo Brozovic, che hanno aumentato il loro valore con Simone Inzaghi. Quello di Federico Dimarco è stato stratosferico, quello di Hakan Calhanoglu sorprendente. Parliamo di giocatori non giovani, come ad esempio Henrikh Mkhitaryan. Nei giovani come Lautaro Martinez si è capito da anni quale sia il suo potenziale e lui con grande sicurezza, stagione dopo stagione, lo migliora. Ma Calhanoglu e Mkhitaryan sono stati due giocatori che altri club non hanno ritenuto di fidelizzare con i rinnovi che si aspettavano. Inzaghi ha scavato dentro di loro trovando nuovo valore che ha portato così in alto l’Inter. Lo stesso Edin Dzeko l’anno scorso: si pensava che avesse toccato il suo massimo e invece ce n’era ancora nel serbatoio ed è stato molto utile. Queste sono cose che vanno sul conto dell’allenatore. Denzel Dumfries è un altro giocatore che è cresciuto molto sulla fascia destra. Nicolò Barella e Alessandro Bastoni li ritengo come Lautaro Martinez: due talenti che l’Inter ha preso da giovani e tutti sapevano che si trattava di grandi talenti quindi la loro crescita è stata naturale».