Condò: «Inzaghi deluso dallo scorso anno. Scudetto perso in una gara»

È la sera di Lecce-Inter. Nel prepartita della gara del Via del Mare, in onda su Sky Sport, l’opinionista Paolo Condò si è soffermato soprattutto sul tecnico Simone Inzaghi e sulla voglia di rivalsa dopo lo scudetto sfumato nella scorsa stagione.

VOGLIA DI RIVALSA – Paolo Condò si è soffermato su Simone Inzaghi nel prepartita di Lecce-Inter, soprattutto sulla sua delusione dopo lo scudetto perso lo scorso anno: «Credo che a Inzaghi rimanga un po’ di delusione per quanto successo lo scorso anno. C’è stato un momento in cui l’Inter è stata lanciata verso lo scudetto. Poi lo ha perso nel derby di ritorno contro il Milan. Nella classifica degli scontri diretti tra le prime sette, il Milan è primo con 24 e i nerazzurri secondi con 22. Se ricordiamo quanto successo in quella partita, è stata davvero decisiva. Ora Inzaghi sente di dover rimediare».

OTTIMO LAVORO – Paolo Condò ha poi chiuso con un breve commento sul mercato dell’Inter: «Inzaghi ha avuto tutti i giocatori fin dal primo giorno, con i quali ha potuto anche lavorare. Secondo me questo è stato un ottimo lavoro da parte della dirigenza nerazzurra».