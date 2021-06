Condò inizia a pensare alla sfida tra Italia e Belgio, entrambe alla ricerca del pass per le semifinali di Euro 2020. Il giornalista, ospite negli studi di “Sky Euro Show” su Sky Sport 24, risponde sul possibile avversario diretto di Lukaku, citando come ipotesi il compagno Bastoni

COMPAGNI AVVERSARI – La notizia della serata è che ai quarti di Euro 2020 a sfidare l’Italia sarà il Belgio, che ha appena eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo (vedi articolo). Il primo pensiero di Paolo Condò è su chi marcherà Romelu Lukaku, che è sicuramente il pericolo numero uno per i difensori azzurri: «Lukaku ha una fisicità che non abbiamo certo scoperto stasera. Ruben Dias, che è stato probabilmente il miglior difensore dei vari campionati europei in questa stagione, è riuscito tutto sommato a trattenerlo. Gli ha permesso soltanto di tenere palla e portare su la squadra, ma non di lanciarsi nelle sue scorribande, in cui è irresistibile. Chi lo marcherà? Dal punto di vista fisico Giorgio Chiellini è la soluzione migliore. Io chiederei agli interisti come lo marca Alessandro Bastoni negli allenamenti. Sarei curioso di sapere come vanno le partitelle ad Appiano Gentile… Perché Bastoni, dal punto di vista fisico, può essere una soluzione». Questo il commento di Condò sui due giocatori dell’Inter, che potrebbero trovarsi l’uno contro l’altro nella prossima partita (ner)azzurra degli Europei.